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بالفيديو: أكثر من 700 إصابة جديدة بكورونا و15 حالة وفاة في العراق
2021-12-02 | 12:23
797 مشاهدة
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في الموقف الوبائي..سجلت وزارة الصحة والبيئة سبعمائة وثلاثة عشر اصابة جديدة بفايروس كورونا في البلاد، خمسة وخمسون اصابة في بغداد الكرخ، سبعة وثلاثون في الرصافة، وثلاثة اصابات في مدينة الطب، ومئتان واثنان وثمانون اصابة في اقليم كردستان، واعلنت الوزارة تسجيل ألف واثنان وأربعون حالة شفاء، وخمسة عشر حالة وفاة.
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