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بالارقام.. الموقف الوبائي اليومي لاصابات ووفيات كورونا في عموم البلاد
2021-12-09 | 14:30
177 مشاهدة
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في الموقف الوبائي..سجلت وزارة الصحة والبيئة خمسمائة وعشرة اصابة جديدة بفايروس كورونا في البلاد، تسعة وخمسون اصابة في بغداد الكرخ، ستة وعشرون في الرصافة، واصابتان في مدينة الطب، و مئتان واثنا عشر اصابة في اقليم كردستان، واعلنت الوزارة تسجيل سبعمائة واثنان وستون حالة شفاء، واثنا عشر حالة وفاة.
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وزارة الصحة العراقية
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