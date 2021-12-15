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كورونا يهاجم الحيوانات.. إصابة المئات في هذه الدولة
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بالارقام.. الموقف الوبائي ليوم ١٥ كانون الاول ٢٠٢١
2021-12-15 | 10:06
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في الموقف الوبائي.. سجلت وزارة الصحة والبيئة أربعمائة وستة وعشرون اصابة جديدة بفايروس كورونا في البلاد، خمسة وثلاثون اصابة في بغداد الكرخ، ثلاثون اصابة في الرصافة، وثلاثة اصابات في مدينة الطب، مائة وخمسة وتسعون اصابة في اقليم كردستان، واعلنت الوزارة تسجيل خمسمائة وثلاثة وسبعون حالة شفاء، وعشرة حالة وفاة.
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