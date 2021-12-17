شركات عالمية تغيّر تصاميم مكاتبها بعد أزمة كورونا‎‎

بعض الشركات سمحت لموظفيها العمل عن بعد بالكامل، فيما القسم الآخر اعتبر أن العمل من المنزل هو أمر موقت والعودة الى المكتب آتية لا محال. وفي حين أن الموظفين أبدوا سعادتهم ورضاهم وتكيفهم مع العمل عن بعد، بات من الضروري أمام الشركات الراغبة بالعودة الى المكتب، ابتكار أسلوب جديد أو طرق لتحفيز الموظف على العودة الى المكتب والتكيف مع متطلباته، من أجل الحفاظ على الانتاجية العالية.