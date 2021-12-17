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شركات عالمية تغيّر تصاميم مكاتبها بعد أزمة كورونا
2021-12-17 | 08:35
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غيرت جائحة كورونا فكرة بيئة العمل "المكتبية التقليدية". ومع بدء عودة بعض مظاهر الحياة إلى طبيعتها، بدأ أصحاب العمل في إعادة النظر في فكرة المساحات المكتبية، من أماكن العمل المرنة إلى المكاتب ذات المساحات الاجتماعية.
بعض الشركات سمحت لموظفيها العمل عن بعد بالكامل، فيما القسم الآخر اعتبر أن العمل من المنزل هو أمر موقت والعودة الى المكتب آتية لا محال. وفي حين أن الموظفين أبدوا سعادتهم ورضاهم وتكيفهم مع العمل عن بعد، بات من الضروري أمام الشركات الراغبة بالعودة الى المكتب، ابتكار أسلوب جديد أو طرق لتحفيز الموظف على العودة الى المكتب والتكيف مع متطلباته، من أجل الحفاظ على الانتاجية العالية.
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