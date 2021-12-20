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بالارقام.. الموقف الوبائي للعراق ليوم 20 كانون الاول 2021
2021-12-20 | 12:28
104 مشاهدة
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في الموقف الوبائي..سجلت وزارة الصحة والبيئة ثلاثمائة وأربعة وستون اصابة جديدة بفايروس كورونا في البلاد، ثمانية عشر اصابة في بغداد الكرخ، وعشرون في الرصافة، وستة في مدينة الطب، مائة وسبعة وأربعون اصابة في اقليم كردستان، واعلنت الوزارة تسجيل خمسمائة وسبعة وأربعون حالة شفاء، وأحد عشر حالة وفاة.
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