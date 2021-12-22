بالفيديو: الموقف الوبائي اليومي لاصابات ووفيات كورونا

وذكرت الوزارة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان كوادرها "سجلت 342 إصابة جديدة ب‍فيروس كورونا، فيما تماثل 490 من الأشخاص للشفاء".

وأضاف البيان أن "حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 8 حالة في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ عددهم 82839".