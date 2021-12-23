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بالفيديو: الموقف الوبائي للعراق ليوم ٢٣ كانون الاول ٢٠٢١
2021-12-23 | 11:09
42 مشاهدة
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في الموقف الوبائي..سجلت وزارة الصحة والبيئة ثلاثمائة واثنا عشر اصابة جديدة بفايروس كورونا في البلاد، واحد وعشرون اصابة في بغداد الكرخ، و سبعة عشر في الرصافة، ولا اصابات في مدينة الطب، مائة واثنان اصابة في اقليم كردستان، واعلنت الوزارة تسجيل أربعمائة واثنان وعشرون حالة شفاء، و ثلاثة عشر حالة وفاة.
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وزارة الصحة العراقية
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