بالفيديو: الموقف الوبائي للعراق ليوم 27 كانون الاول 2021

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
13
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
13
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
07:45 AM
الى
08:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
حصيلة ثقيلة لضحايا إعصار الفلبين
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2021 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2021 Alsumaria.tv.
اعلان
بالفيديو: الموقف الوبائي للعراق ليوم 27 كانون الاول 2021
2021-12-27 | 13:00
35 مشاهدة
+A
-A
في الموقف الوبائي..سجلت وزارة الصحة والبيئة مائة وستة وستون اصابة جديدة بفايروس كورونا في البلاد، وعشرون اصابة في بغداد الكرخ، وخمسة اصابات في الرصافة، وثلاثة اصابات في مدينة الطب، وستة وسبعون في اقليم كردستان، واعلنت الوزارة تسجيل أربعمائة وخمسة وثلاثون حالة شفاء، وتسعة حالة وفاة.
»
انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن،
أنقر هنا
كورونا اليوم
خاص السومرية
إنفوغراف
السومرية
وزارة الصحة العراقية
الموقف الوبائي
اعلان
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
المحكمة الاتحادية ترد دعوى الغاء نتائج الانتخابات – عاجل
محليات
18.06%
05:37 | 2021-12-27
المحكمة الاتحادية ترد دعوى الغاء نتائج الانتخابات – عاجل
05:37 | 2021-12-27
أول تعليق من الحكيم على قرار المحكمة الاتحادية - عاجل
سياسة
16.57%
06:07 | 2021-12-27
أول تعليق من الحكيم على قرار المحكمة الاتحادية - عاجل
06:07 | 2021-12-27
طقس العراق.. أمطار وعواصف رعدية خلال هذا الاسبوع
محليات
15.58%
02:11 | 2021-12-27
طقس العراق.. أمطار وعواصف رعدية خلال هذا الاسبوع
02:11 | 2021-12-27
الصحة توضح حقيقة تسجيل إصابات بـ"أوميكرون" في العراق - عاجل
كورونا اليوم
11.76%
10:09 | 2021-12-26
الصحة توضح حقيقة تسجيل إصابات بـ"أوميكرون" في العراق - عاجل
10:09 | 2021-12-26
أول تعليق للصدر بعد المصادقة على نتائج الانتخابات
سياسة
10.2%
09:39 | 2021-12-27
أول تعليق للصدر بعد المصادقة على نتائج الانتخابات
09:39 | 2021-12-27
مصرف حكومي يعلن توزيع رواتب الموظفين - عاجل
محليات
9.63%
06:30 | 2021-12-26
مصرف حكومي يعلن توزيع رواتب الموظفين - عاجل
06:30 | 2021-12-26
الموقف الوبائي في العراق يواصل انخفاضه - عاجل
كورونا اليوم
9.46%
08:07 | 2021-12-26
الموقف الوبائي في العراق يواصل انخفاضه - عاجل
08:07 | 2021-12-26
الحلبوسي يعلق على قرار المحكمة الاتحادية
سياسة
8.74%
10:33 | 2021-12-27
الحلبوسي يعلق على قرار المحكمة الاتحادية
10:33 | 2021-12-27
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.