Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
انفجار عنيف يهز مطاراً في اليمن
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

ما بعد الانتخابات..طبول التحالفات تقرع

2021-12-29 | 04:47
659 مشاهدة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Print


حوارات بين الحنانة وبغداد

اتفاقات وتنازلات

معارضون يراقبون

لمن الأغلبية؟

ما بعد الانتخابات..طبول التحالفات تقرع
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

انتخابات 2021

خاص السومرية

إنفوغراف

بالفيديو

العراق

السومرية

اعلان
تعليق هام من تحالف الفتح بشأن تغيير سعر الدولار – عاجل
23.29%
04:47 | 2021-12-28
تعليق هام من تحالف الفتح بشأن تغيير سعر الدولار – عاجل
04:47 | 2021-12-28
إلهام الفضالة تتبرع لـ&quot;الأميرة مريم&quot; بمبلغ يغضب الجماهير! (صورة)
15.01%
03:49 | 2021-12-29
إلهام الفضالة تتبرع لـ"الأميرة مريم" بمبلغ يغضب الجماهير! (صورة)
03:49 | 2021-12-29
ماذا ينتظرنا في عام 2022؟.. توقعات &quot;مرعبة&quot; من العرافة العمياء البلغارية
14.79%
03:37 | 2021-12-28
ماذا ينتظرنا في عام 2022؟.. توقعات "مرعبة" من العرافة العمياء البلغارية
03:37 | 2021-12-28
المالية توقف التعيينات والنقل والتنسيب والترفيعات.. وتكشف السبب (وثيقة)
12.54%
10:01 | 2021-12-28
المالية توقف التعيينات والنقل والتنسيب والترفيعات.. وتكشف السبب (وثيقة)
10:01 | 2021-12-28
الأنواء الجوية: أمطار وعواصف رعدية في هذا الموعد
9.29%
03:03 | 2021-12-29
الأنواء الجوية: أمطار وعواصف رعدية في هذا الموعد
03:03 | 2021-12-29
سيول في هذه المناطق.. الانواء الجوية تعلن حالة الطقس في العراق
8.75%
02:34 | 2021-12-28
سيول في هذه المناطق.. الانواء الجوية تعلن حالة الطقس في العراق
02:34 | 2021-12-28
أول تعليق للصدر بعد المصادقة على نتائج الانتخابات
8.55%
09:39 | 2021-12-27
أول تعليق للصدر بعد المصادقة على نتائج الانتخابات
09:39 | 2021-12-27
أصالة تنشر صورة مع زوجها العراقي خلال نومه وتعلق
7.79%
05:36 | 2021-12-28
أصالة تنشر صورة مع زوجها العراقي خلال نومه وتعلق
05:36 | 2021-12-28
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.