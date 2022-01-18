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ضمنها مكافآت مالية للمواطنين...توجيهات المجلس الوزاري للأمن الوطني
2022-01-18 | 07:34
2,907 مشاهدة
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- منع سير الدراجات النارية التي تحمل أكثر من شخص، وتقييد حركتها في الشارع ابتداءً من الـ 6 مساءً وحتى الـ 6 صباحاً.
- تقييد حركة السيارات الحكومية ومنعها من الخروج بعد ساعات الدوام الرسمية إلا بورقة عمل.
- وضع مكافآت مالية للمواطنين للتبليغ عن أي عنصر مشبوه.
- إلزام جميع أصحاب المحال التجارية بوضع كاميرات مراقبة في أماكن عملهم.
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