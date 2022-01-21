كورونا العراق: أكثر من 7000 اصابة جديدة اليوم.. وهذا عدد الوفيات

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "كوادرها سجلت 7155 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 1995 شخصا للشفاء".



وأضاف البيان، أن "حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 5 حالات في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 48811".