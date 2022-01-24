من هو رئيس العراق القادم؟

الاتحاد الوطني الكردستاني ينافس بمرشحٍ وحيد وهو رئيس الجمهورية الحالي برهم صالحصالح شغل مناصب عدة من بينها وزيراً للتخطيط في حكومة المركز ورئيس وزراء إقليم كردستانتمكن صالح الرئيس التاسع لجمهورية العراق من توطيد علاقة البلاد بدول المنطقة والعالمسعى إلى حفظ الأمن والاستقرار عبر مؤتمر بغداد للتعاون والشراكةشارك في مؤتمرات عدة من ضمنها الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها ال٧٦ ومؤتمر اجتماع قمة المناخحاول مكافحة الفساد عبر مشروع استرداد الأموال المنهوبة لكن البرلمان عرقل تمريره وعطلهُكان لصالح موقفاً واضحاً من دعوات الانفصال عام ٢٠١٧ عندما صوت ب ( نعم ) لاستقلال كردستانهوشيار زيباري زيباري مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني يدخل على خط المنافسةدخل زيباري المجال السياسي عام ٢٠٠٣ وعمل وزيراً للخارجية في الحكومة الاتحادية على مدار عشر سنواتواجه زيباري نقداً لاذعاً اثناء فتره إدارته للوزارةمراقبون .. سياسية زيباري في إدارة الوزارة كانت تميل للجانب الكردي على حساب المركزفي عام ٢٠١٤ تم تعيين زيباري وزيراً للمالية في حكومة بغدادبعد تُهمِ فسادٍ مالي واداري وجه مجلس النواب باستجواب زيباريالنواب المستجوبين .. مليارات الدنانير أهدرت في عهد زيباري على قضايا خارج السياقات القانونيةفي ديسمبر ٢٠١٦ صوت مجلس النواب على سحب الثقة من زيباري واقالته من منصب وزير الماليةعبد اللطيف رشيد المرشح المستقل ينافس صالح وزيباري على منصب الرئيس العاشرشغل رشيد منصبين الاول وزيرا للموارد المائية والثاني المستشار الأقدم في رئاسة الجمهوريةبعض التسريبات تشير إلى أن رشيد المستقل هو مرشح احتياط لحزب الاتحاد الوطني الكردستانييسعى الاتحاد الوطني ما بين مرشحٍ حزبي واخر مستقل الظفر بالمنصب كونه استحقاق انتخابيمنصب رئيس الجمهورية هو اعلى منصب إداري في كل بلدان العالمفي العراق منصب رئاسة الجمهورية يخضع لعرفٍ سياسي مقيتمطالبات شعبية بأن يكون المنصب بعيدا عن الاحزاب والتكتلات والتحاصص النيابي