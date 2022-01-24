الموقف الوبائي للعراق ليوم 24 كانون الثاني 2022

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "سجلت 5756 إصابة جديدة، مقابل تماثل 2756 حالة للشفاء، و13 حالة وفاة بالفيروس"



وأشارت إلى "تلقي 57865 شخصاً للقاح كورونا خلال يوم واحد".