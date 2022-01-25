الموقف الوبائي للعراق ليوم ٢٥ كانون الثاني ٢٠٢٢‎‎

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "سجلت 7693 حالة إصابة، و 3025 حالة شفاء، و 9 وفيات بالفيروس".



وأشارت إلى تلقي 60429 شخصاً للقاح كورونا في عموم العراق.



