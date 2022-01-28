بالفيديو: الموقف الوبائي للعراق ليوم ٢٨ كانون الثاني ٢٠٢٢‎‎

وذكرت الوزارة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن كوادرها سجلت 8554 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 4559 شخصا للشفاء".



وأضاف البيان، أن "حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 17 حالة في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 47091".