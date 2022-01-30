بالارقام.. الموقف الوبائي للعراق ليوم ٣٠ كانون الثاني ٢٠٢٢‎‎

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها سجلت " 5582 حالة إصابة جديدة، مقابل تماثل 5657 حالة للشفاء، و 15 وفاة بالفيروس".



وأشارت إلى تلقي 35884 شخصاً للقاح كورونا خلال يوم واحد.