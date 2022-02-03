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بالارقام.. أكثر من 6 آلاف اصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد

2022-02-03 | 14:00
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في الموقف الوبائي..سجلت وزارة الصحة والبيئة ستة آلاف وتسعمائة وتسعة وأربعون اصابة جديدة بفايروس كورونا في البلاد، و تسعمائة وتسعة وستون اصابة في بغداد الكرخ، و خمسمائة وعشرة اصابة في الرصافة، و ثلاثمائة وتسعة وعشرون اصابة في مدينة الطب، و ألف ومئتان وثلاثة وستون اصابة في اقليم كردستان، واعلنت الوزارة تسجيل ستة آلاف ومئتان وثلاثة وخمسون حالة شفاء، وخمسة وعشرون حالة وفاة.

بالارقام.. أكثر من 6 آلاف اصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد
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