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إليكم عدد الأصوات التي انتخب بها رؤساء جمهورية العراق
2022-02-09 | 02:11
1,027 مشاهدة
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يشهد العراق اليوم جلسات برلمانية عديدة يوم مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية في العراق.
وفي عودة إلى الماضي نعرض في هذا الفيديو عدد الأصوات التي انتخب بها رؤساء جمهورية العراق.
»
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