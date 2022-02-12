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بالفيديو انخفاض عدد الاصابات بفيروس كورونا في العراق
2022-02-12 | 10:21
1,143 مشاهدة
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أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم العراق.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "سجلت 2014 إصابة جديدة، مقابل تماثل 4323 حالة للشفاء، و23 وفاة بالفيروس".
وأشارت إلى "تلقي 6393 شخصاً للقاح كورونا في يوم واحد".
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