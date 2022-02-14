اليوم.. أكثر من 3 الاف إصابة بكورونا في العراق

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
19
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
19
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
07:45 AM
الى
08:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
"قتل على ضفاف النيل" يتصدر إيرادات السينما الأميركية
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
اعلان
اليوم.. أكثر من 3 الاف إصابة بكورونا في العراق
2022-02-14 | 09:22
301 مشاهدة
+A
-A
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم العراق.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "سجلت 3011 حالة إصابة جديدة، مقابل تماثل 6171 حالة للشفاء، و 25 حالة وفاة بالفيروس".
وأشارت إلى تلقي 54256 شخصاً للقاح الجاحئة خلال 24 ساعة.
»
انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن،
أنقر هنا
كورونا اليوم
خاص السومرية
إنفوغراف
كورونا في العراق
العراق
السومرية
اعلان
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الداخلية تطلق خدمة جديدة في عمل شؤون البطاقة الوطنية
محليات
26.5%
09:49 | 2022-02-13
الداخلية تطلق خدمة جديدة في عمل شؤون البطاقة الوطنية
09:49 | 2022-02-13
في بغداد.. فتاة تقتل والدتها بإطلاق نار
أمن
12.44%
14:28 | 2022-02-12
في بغداد.. فتاة تقتل والدتها بإطلاق نار
14:28 | 2022-02-12
الكاظمي يصدر توجيهاً يخص عائلة الراحل "أحمد راضي"
محليات
11.57%
08:30 | 2022-02-13
الكاظمي يصدر توجيهاً يخص عائلة الراحل "أحمد راضي"
08:30 | 2022-02-13
الاتحاد الوطني يعلق على قرار المحكمة الاتحادية بشأن هوشيار زيباري
خاص السومرية
11.24%
06:12 | 2022-02-13
الاتحاد الوطني يعلق على قرار المحكمة الاتحادية بشأن هوشيار زيباري
06:12 | 2022-02-13
المحكمة الاتحادية تحكم بعدم ترشيح زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية
سياسة
10.58%
05:17 | 2022-02-13
المحكمة الاتحادية تحكم بعدم ترشيح زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية
05:17 | 2022-02-13
سان جيرمان يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة ريال مدريد
رياضة
9.48%
14:09 | 2022-02-13
سان جيرمان يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة ريال مدريد
14:09 | 2022-02-13
أول تعليق من "زيباري" بعد حرمانه من الترشح لرئاسة الجمهورية
سياسة
9.18%
07:34 | 2022-02-13
أول تعليق من "زيباري" بعد حرمانه من الترشح لرئاسة الجمهورية
07:34 | 2022-02-13
حادث سير يؤدي الى انهيار جسر للمشاة في بغداد (صور)
محليات
9.01%
03:12 | 2022-02-14
حادث سير يؤدي الى انهيار جسر للمشاة في بغداد (صور)
03:12 | 2022-02-14
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.