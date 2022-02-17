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بالفيديو: ارتفاع وفيات كورونا في العراق
2022-02-17 | 08:54
947 مشاهدة
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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، الموقف الوبائي اليومي الخاص بجائحة كورونا في عموم العراق.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "سجلت 2246 إصابة جديدة، مقابل تماثل 3849 حالة للشفاء، و 32 حالات وفاة بالفيروس".
وأشارت إلى تلقي 51038 أشخاص للقاح كورونا في يوم واحد.
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