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روسيا وأوكرانيا: نزاع يهدّد الأمن الغذائي
2022-02-28 | 13:00
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حرب عطلّت إمدادات "القمح" الى دول العالم
سجلت أسعار الحبوب مستويات غير مسبوقة في اوروبا
شظايا الاجتياح الروسي قد تطال "سلة غذاء العرب"
الشرق الأوسط يترقب بحذر التداعيات الاقتصادية
مخاوف من حدوث مجاعات وأزمات غذائية حادة
توقعات بحدوث "انتفاضة الخبز" في العالم العربي
ما بدائل الدول العربية لتفادي الأزمة ؟
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