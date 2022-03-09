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كورونا في العراق.. اليكم الموقف الوبائي بالارقام
2022-03-09 | 13:30
983 مشاهدة
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في الموقف الوبائي..سجلت وزارة الصحة والبيئة سبعمائة واثنان وثلاثون اصابة جديدة بفايروس كورونا في البلاد، و أربعة وثمانون اصابة في بغداد الكرخ، واثنان وعشرون في الرصافة، وعشرة اصابات في مدينة الطب، ومئتان وستة وعشرون اصابة في اقليم كردستان، واعلنت الوزارة تسجيل مئتان وستة وعشرون حالة شفاء، و ستة حالات وفاة.
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