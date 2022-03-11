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ماهي المقاتلة "ميغ-29" التي ترغب اوكرانيا بالحصول عليها؟
2022-03-11 | 08:59
969 مشاهدة
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تعد "ميغ-29" طائرة مقاتلة من الجيل الرابع صممت للسيطرة الجوية إبان أوج قوة الاتحاد السوفياتي
بدأت موسكو تصنيعها في سبعينيات القرن الماضي ودخلت الخدمة في سلاح الجو السوفياتي عام 1983
مهمتها تدمير الأهداف الجوية ضمن حدود تغطية الرادار وتدمير الأهداف الأرضية باستخدام أسلحة غير موجهة
تبلغ سرعتها القصوى 2400 كم في الساعة حين تكون في حالة ارتفاع و1500 كم عندما تكون قريبة من الأرض
يمكنها حمل صاروخين متوسطي المدى و6 صواريخ قصيرة المدى ولها القدرة على حمل 6 قنابل نووية
أصبحت المقاتلة الرئيسية لسلاح الجو الروسي ولا تزال بالخدمة
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