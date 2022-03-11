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آخر أرقام كورونا في العراق

2022-03-11 | 09:21
255 مشاهدة
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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم العراق.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها سجلت "688 إصابة جديدة، مقابل تماثل 1563 حالة شفاء، و4 وفيات بالفيروس".
وأشارت إلى تلقي 35373 شخصاً للقاح كورونا في عموم البلاد خلال 24 ساعة.

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