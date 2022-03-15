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بالفيديو: ابرز المواقف الدولية بشأن الهجوم الصاروخي على اربيل‎‎

2022-03-15 | 04:02
337 مشاهدة
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ابرز المواقف الدولية بشأن الهجوم الصاروخي على اربيل‎‎..

البيت الابيض: نرفض الاعتداء على اربيل ونعلن وقوفنا مع العراق لحفظ امنه واستقراره

الاتحاد الاوروبي: الهجوم على اربيل غير مبرر ونرفض الاعتداء على أراضي دولة ذات سيادة

بعثة الامم المتحدة: الهجومَ الصاروخي على اربيل يهدفُ إلى تقويضِ استقرار ووحدة العراق

بعثة الناتو في العراق: نستنكر هجمات أربيل وأمن العراق مهم لدول المنطقة

الخارجية الكويتية: ندين بشدة الهجوم الصاروخي على اربيل ونعلن تضامننا مع العراق

الخارجية السعودية: ندين الاعتداء على اربيل ونقف مع العراق في إجراءات حماية أمنه واستقراره

وزارة الخارجية البحرينية: الهجوم على اربيل يمثل انتهاكا سافرا للقوانين الدولية

فرنسا: الهجوم على اربيل يهدد محادثات الاتفاق النووي مع ايران
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