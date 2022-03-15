بالفيديو: ابرز المواقف الدولية بشأن الهجوم الصاروخي على اربيل‎‎

البيت الابيض: نرفض الاعتداء على اربيل ونعلن وقوفنا مع العراق لحفظ امنه واستقرارهالاتحاد الاوروبي: الهجوم على اربيل غير مبرر ونرفض الاعتداء على أراضي دولة ذات سيادةبعثة الامم المتحدة: الهجومَ الصاروخي على اربيل يهدفُ إلى تقويضِ استقرار ووحدة العراقبعثة الناتو في العراق: نستنكر هجمات أربيل وأمن العراق مهم لدول المنطقةالخارجية الكويتية: ندين بشدة الهجوم الصاروخي على اربيل ونعلن تضامننا مع العراقالخارجية السعودية: ندين الاعتداء على اربيل ونقف مع العراق في إجراءات حماية أمنه واستقرارهوزارة الخارجية البحرينية: الهجوم على اربيل يمثل انتهاكا سافرا للقوانين الدوليةفرنسا: الهجوم على اربيل يهدد محادثات الاتفاق النووي مع ايران