بالفيديو: آخر تطورات كورونا في العراق

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
13
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
13
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
07:45 AM
الى
08:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
إنقاذ 105 مهاجرين غربي تركيا
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
اعلان
بالفيديو: آخر تطورات كورونا في العراق
2022-03-15 | 14:00
298 مشاهدة
+A
-A
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لجائحة كورونا في العراق.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها سجلت "573 حالة إصابة، مقابل تماثل 1346 حالة للشفاء، و4 وفيات بالفيروس".
وأشارت إلى تلقي 36572 شخصاً للقاح الجائحة في عموم البلاد.
»
انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن،
أنقر هنا
كورونا اليوم
خاص السومرية
إنفوغراف
كورونا
العراق
الموقف الوبائي
السومرية
اعلان
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
دون موافقات رسمية.. قوة أمنية تهدم أكبر مشروع سياحي في بغداد (صور)
محليات
22.18%
07:20 | 2022-03-15
دون موافقات رسمية.. قوة أمنية تهدم أكبر مشروع سياحي في بغداد (صور)
07:20 | 2022-03-15
بينها تعديل المنحة.. مجلس الوزراء يصدر أربعة قرارات جديدة
سياسة
19.27%
11:31 | 2022-03-15
بينها تعديل المنحة.. مجلس الوزراء يصدر أربعة قرارات جديدة
11:31 | 2022-03-15
خبير إيطالي يشرح كيفية تمييز زيت الزيتون الجيد
للنساء فقط
14.4%
08:50 | 2022-03-14
خبير إيطالي يشرح كيفية تمييز زيت الزيتون الجيد
08:50 | 2022-03-14
مجلس الوزراء يلزم جميع المؤسسات الحكومية بهذا الأمر
محليات
11.97%
10:18 | 2022-03-15
مجلس الوزراء يلزم جميع المؤسسات الحكومية بهذا الأمر
10:18 | 2022-03-15
بالفيديو.. شجار بين نائبين وحمايتهما في بغداد
محليات
11.25%
08:20 | 2022-03-14
بالفيديو.. شجار بين نائبين وحمايتهما في بغداد
08:20 | 2022-03-14
هاني رمزي يدخل على خط "قصف أربيل"
محليات
7.14%
14:35 | 2022-03-15
هاني رمزي يدخل على خط "قصف أربيل"
14:35 | 2022-03-15
فلكياً.. موعد رمضان وعيد الفطر
دوليات
7.09%
12:58 | 2022-03-15
فلكياً.. موعد رمضان وعيد الفطر
12:58 | 2022-03-15
شمول فئة جديدة بالمنحة الحكومية – عاجل
محليات
6.69%
05:35 | 2022-03-16
شمول فئة جديدة بالمنحة الحكومية – عاجل
05:35 | 2022-03-16
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.