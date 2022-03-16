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بالفيديو: تداعيات القصف الايراني على اربيل
2022-03-16 | 08:19
1,272 مشاهدة
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الكاظمي يتفقد الموقع الذي تعرض للاعتداء الصاروخي ويوجه بتشكيل لجنة لتقديم تقرير عن تداعيات القصف
وفد نيابي برئاسة النائب الاول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي يصل الى اربيل لمناقشة حادث الاستهداف الايراني
نائب رئيس البرلمان حاكم الزاملي : العراق لا يهدد دول الجوار ولا يقـبل باستهداف أرضه وسيكون للبرلمان موقف واضح
العبادي يهاتف بارزاني ويؤكد له : سيادة العراق واحدة لا تتجزأ وما تعرضت له أربيل مرفوض
السفير الإيراني : القصف استهدف قاعدة اسرائيلية في اربيل ولايهدف للانتقاص من السيادة العراقية
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