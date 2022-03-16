حلبجة.. جرح لا يندمل

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
10
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
10
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
Dayane & The City
من
09:10 PM
الى
10:10 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
محافظة بغداد تقرر تعطيل الدوام ليوم السبت
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
اعلان
حلبجة.. جرح لا يندمل
2022-03-16 | 14:00
24 مشاهدة
+A
-A
رئيس الجمهورية جريمة حلبجة لحظة انسانية أليمة وولدت العزيمة لمقارعة الظلم والاستبداد
الكاظمي حلبجة شهيدة الطغيان وتستحق إكمال تحويلها الى محافظة وسنبذل كافة الجهود لتحقيق ذلك
الحلبوسي يدعو للإسراع في حسم الاجراءات اللازمة لتحويل حلبجة الى محافظة اكراما لضحاياها واهلها
الحكيم يدعو المجتمع الدولي لاعتبار جرائم النظام السابق جرائم ضد الإنسانية
الزاملي التاريخ لن ينسى جرائم البعث الظالم وغايته تدمير العراق وقتل شعبه
»
انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن،
أنقر هنا
محليات
خاص السومرية
إنفوغراف
بالفيديو
اعلان
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
العراق يعطل الدوام الرسمي يومي الأحد والاثنين المقبلين
محليات
25.75%
13:38 | 2022-03-16
العراق يعطل الدوام الرسمي يومي الأحد والاثنين المقبلين
13:38 | 2022-03-16
الاتحاد العراقي يكشف سر نقل مباراة منتخبنا الوطني أمام الإمارات الى الاردن
رياضة
14.05%
06:20 | 2022-03-16
الاتحاد العراقي يكشف سر نقل مباراة منتخبنا الوطني أمام الإمارات الى الاردن
06:20 | 2022-03-16
شمول فئة جديدة بالمنحة الحكومية – عاجل
محليات
12.14%
05:35 | 2022-03-16
شمول فئة جديدة بالمنحة الحكومية – عاجل
05:35 | 2022-03-16
فرض حظر تجوال في قضاء عراقي
أمن
11.21%
13:33 | 2022-03-16
فرض حظر تجوال في قضاء عراقي
13:33 | 2022-03-16
الأنواء الجوية تتوقع موعداً لارتفاع درجات الحرارة
أخبار الطقس
10.11%
03:32 | 2022-03-16
الأنواء الجوية تتوقع موعداً لارتفاع درجات الحرارة
03:32 | 2022-03-16
أمانة مجلس الوزراء تصدر توضيحا بشأن موقع التسجيل على المنحة
سياسة
9.26%
07:52 | 2022-03-17
أمانة مجلس الوزراء تصدر توضيحا بشأن موقع التسجيل على المنحة
07:52 | 2022-03-17
الكشف عن تحالف برلماني يضم أكثر من 200 نائب
خاص السومرية
9.14%
06:15 | 2022-03-17
الكشف عن تحالف برلماني يضم أكثر من 200 نائب
06:15 | 2022-03-17
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي ليوم السبت المقبل - عاجل
محليات
8.35%
05:50 | 2022-03-17
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي ليوم السبت المقبل - عاجل
05:50 | 2022-03-17
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.