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حلبجة.. جرح لا يندمل

2022-03-16 | 14:00
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رئيس الجمهورية جريمة حلبجة لحظة انسانية أليمة وولدت العزيمة لمقارعة الظلم والاستبداد

الكاظمي حلبجة شهيدة الطغيان وتستحق إكمال تحويلها الى محافظة وسنبذل كافة الجهود لتحقيق ذلك
الحلبوسي يدعو للإسراع في حسم الاجراءات اللازمة لتحويل حلبجة الى محافظة اكراما لضحاياها واهلها
الحكيم يدعو المجتمع الدولي لاعتبار جرائم النظام السابق جرائم ضد الإنسانية
الزاملي التاريخ لن ينسى جرائم البعث الظالم وغايته تدمير العراق وقتل شعبه
 
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