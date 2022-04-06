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لبنان.. دعم الأمم المتحدة للوقود يبلغ نهايته
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بالفيديو: فساد وهدر بالأموال.. والضريبة يدفعها المواطن
2022-04-06 | 05:24
666 مشاهدة
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نقص الكهرباء، شح المياه، انعدام الخدمات، فساد وهدر بالاموال، والضريبة يدفها المواطن!
تابع كل هذه الملفات وتطوراتها عبر نشرة أخبار السومرية ووموقعها الالكتروني يوميا الساعة 19:45 مساءً.
www.alsumaria.tv/iraq-news/9
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