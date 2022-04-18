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بالفيديو: مراحل مشروع خط الانبوب النفطي (البصرة – العقبة)
2022-04-18 | 02:01
867 مشاهدة
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اتفق العراق والاردن عام 1983 على مد انبوب من البصرة الى ميناء العقبة على البحر الاحمر مرورا بالاراضي الاردنية
الجانبان طالبا بضمانات من الولايات المتحدة لمنع استهداف الانبوب من قبل اسرائيل
عام 2012 اتفق المالكي مع الاردن على انشاء انبوب لنقل النفط الخام مع منح الاردن الاولوية بالتزويد
عام 2014 ابلغ وزير النقل حينها هادي العامري الحكومة الأردنية موافقة العراق على المضي بالمشروع
وفي عام 2015 وقع وزير النفط عادل عبد المهدي مع نظيريه الاردني والمصري مذكرة تفاهم لانشاء الانبوب
اما في عام 2017 فقد دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي شركات الطاقة والمستثمرين لبناء وتمويل المرحلة الأولى من المشروع
وفي عهد رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي فانه اعلن المضي بالمشروع واكد استمرار المباحثات لتنفيذه
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