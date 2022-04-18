بالفيديو: مراحل مشروع خط الانبوب النفطي (البصرة – العقبة)

الجانبان طالبا بضمانات من الولايات المتحدة لمنع استهداف الانبوب من قبل اسرائيلعام 2012 اتفق المالكي مع الاردن على انشاء انبوب لنقل النفط الخام مع منح الاردن الاولوية بالتزويدعام 2014 ابلغ وزير النقل حينها هادي العامري الحكومة الأردنية موافقة العراق على المضي بالمشروعوفي عام 2015 وقع وزير النفط عادل عبد المهدي مع نظيريه الاردني والمصري مذكرة تفاهم لانشاء الانبوباما في عام 2017 فقد دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي شركات الطاقة والمستثمرين لبناء وتمويل المرحلة الأولى من المشروعوفي عهد رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي فانه اعلن المضي بالمشروع واكد استمرار المباحثات لتنفيذه