بالفيديو: جدل عودة المطلوبين الى القضاء‎‎

دعوات انطلقت لمحاسبة المطلوبين واعادة محاكمتهم فيما ايدت اطراف عودتهم لانهاء الخلافاتهامات متبادلة بين الاوساط السياسية بشأن وجود صفقات خاصة لاعادة المطلوبينسياسيون اكدوا ان عودة المطلوبين استغلت لاغراض المزايدات والمساوماتنواب رأوا ان عودة المطلوبين تهدف لاثارة المشاكل في محافظة الأنبارآخرون اشاروا الى ان عودة المطلوبين الى الساحة السياسية قد تكون لاغراض تحجيم الخلافات