لبنان..الانتخابات التشريعية 2022

عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات يبلغ نحو 4 ملايين ناخبيصوت اللبنانيون لاختيار 128 نائبا برلمانيا يمثلون 15 دائرة انتخابيةيتنافس في الانتخابات 719 مرشحا موزعين على 48 قائمة انتخابية ومنضوين تحت 103 لوائحالمرحلة الأولى من الانتخابات شملت المغتربين وبلغت نسبة المشاركة فيها 60 بالمئةأكثر من 150 ألف لبناني اقترعوا في الخارج من اصل 225 ألفا في 58 دولة