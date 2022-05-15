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لبنان..الانتخابات التشريعية 2022
2022-05-15 | 12:06
384 مشاهدة
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عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات يبلغ نحو 4 ملايين ناخب
يصوت اللبنانيون لاختيار 128 نائبا برلمانيا يمثلون 15 دائرة انتخابية
يتنافس في الانتخابات 719 مرشحا موزعين على 48 قائمة انتخابية ومنضوين تحت 103 لوائح
المرحلة الأولى من الانتخابات شملت المغتربين وبلغت نسبة المشاركة فيها 60 بالمئة
أكثر من 150 ألف لبناني اقترعوا في الخارج من اصل 225 ألفا في 58 دولة
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