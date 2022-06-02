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تسريب اسئلة الامتحانات: التربية تعترف!
2022-06-02 | 09:39
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تسريب اسئلة الامتحانات الوزارية
التربية تقرر تأجيل امتحانات الصف الثالث المتوسط إلى إشعار اخر
تشكيل لجنة تحقيق وزارية عاجلة تتولى التحقيق بالموضوع
التربية النيابية تجتمع بشكل عاجل لمناقشة تسريب اسئلة الامتحانات
هيئة النزاهة تشكل فريق عمل للتحقيق والتقصي وتحديد الجهات المقصرة
النزاهة شخصت سابقا عدم وضع كاميرات مراقبة داخل غرف خزن الأسئلة
نائب يدعو جهاز الادعاء العام لتحريك شكوى بحق وزير التربية
مطالبات سياسية وشعبية بإقالة وزير التربية ومحاسبة جميع المعنيين
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