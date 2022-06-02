تسريب اسئلة الامتحانات: التربية تعترف!‎‎

التربية تقرر تأجيل امتحانات الصف الثالث المتوسط إلى إشعار اخرتشكيل لجنة تحقيق وزارية عاجلة تتولى التحقيق بالموضوعالتربية النيابية تجتمع بشكل عاجل لمناقشة تسريب اسئلة الامتحاناتهيئة النزاهة تشكل فريق عمل للتحقيق والتقصي وتحديد الجهات المقصرةالنزاهة شخصت سابقا عدم وضع كاميرات مراقبة داخل غرف خزن الأسئلةنائب يدعو جهاز الادعاء العام لتحريك شكوى بحق وزير التربيةمطالبات سياسية وشعبية بإقالة وزير التربية ومحاسبة جميع المعنيين