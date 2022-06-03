بالفيديو: بيان جمعية القضاء العراقي

جمعية القضاء العراقي تدعو جميع السلطات والقوى السياسية الى التصدي للهجمة الممنهجة على القضاءالقضاء العراقي يؤمن إيمانا مطلقا ‏بالحقوق والحريات التي يكفلها الدستور ومنها حرية التعبير عن الرأيالقضاء يؤمن بوجوب تقييد الحريات إلى الحد الذي يمنع خرق المبادئ الدستورية الثابتة التي تقوم عليها الدولةالدول المتقدمة بُنيت على دكتاتورية القانون لا دكتاتورية السلطة والتي تعني التطبيق الصارم للقانون على الجميعايهام الرأي العام يعد خرقا واضحا لاحكام الدستور والقانون وطبيعة عمل القضاء ودوره في بناء الدول‏ القضاء العراقي كان المؤسسة الوحيدة التي حافظت على كيان الدولة بعد انهيار مؤسساتها كافة عام 2003يعتبر القضاء الحصن الاخير والموثوق به الذي يلجأ إليه الجميع ويجب الحفاظ عليه والدفاع عن استقلاله