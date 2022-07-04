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وزارة النقل... من ينقذ العراق من الهدر والتلاعب بالمال العام؟

2022-07-04 | 06:49
918 مشاهدة
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شهادة الوزير ناصر البندر غير اكاديمية

مراقبون

سياسة البندر تسببت بخسارة العراق ملايين الدولارات

اولها الغاء عقد المناورات الجوية والخدمات في العراق مما خلف تبعات ثقيلة؟

خسارة العراق 200 مليون دولار جراء الاخلال بهذا العقد

خسارة العراق سنويا ايرادات مالية تقدر باكثر من ملياري دولار

اصرار البندر على عدم تطبيق بنود العقد مع شركة منزيز البريطانية دفع الاخيرة الى التهديد باللجوء الى التحكيم الدولي فما تبعات هذه الخطوة؟

خسارة العراق  200 مليون دولار جراء اخلال وزارة النقل بالعقد

نفور الشركات الرصينة وعدم التعامل مع العراق في مجال النقل

وعلى هذا الاساس وجهت انتقادات نيابية حادة لوزير النقل الحالي

نواب كشفوا بان ناصر البندر قام بمحاربة الشركات المحلية

 

والاجنبية الرصينة بدلاً عن استقطاب الواردات

وسط تساؤلات من ينقذ العراق من الهدر والتلاعب بالمال العام


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