في ظل اجتياح الجفاف... 5 طرق لحصاد المياه (فيديو)

تحلية مياه البحرإزالة الأملاح من المياه الجوفية أو مياه البحر لجعلها صالحةً للشربحصاد مياه الأمطار- هناك طريقتان:الأولى عبر أنظمة الأسطح وتُستخدم هذه المياه محلياً أو لسقاية الماشية-الثانية من أجل الزراعة عبر جمع مياه الأمطار المتدفقة من مناطق استجماع الأمطار بالمنطقة المزروعةاستمطار السحب- نشر جزيئات صغيرة داخل السحب أو في محيطها- ترفع هذه التقنية معدلات هطول الأمطار بنسبة 20%صيد الضباب- نصب شباك ضخمة ذات مسامات ضيّقة فوق الجبال والمرتفعات- تكثيف الضباب بأعلى نسبة، فيتحوّل إلى مياه تتجمّع في أنابيب في أسفل الشباك، قبل أن يتمّ تحويلها إلى خزانات.حصاد الجبال الجليدية- نقل جبل جليدي عبر المحيط لتأمين حاجات الدول من المياه العذبة- بدأت دول كثيرة أبرزها الإمارات وجنوب أفريقيا بالتفكير فيها