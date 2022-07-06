في ظل اجتياح الجفاف... 5 طرق لحصاد المياه (فيديو)

تحلية مياه البحر
إزالة الأملاح من المياه الجوفية أو مياه البحر لجعلها صالحةً للشرب
حصاد مياه الأمطار
- هناك طريقتان:
الأولى عبر أنظمة الأسطح وتُستخدم هذه المياه محلياً أو لسقاية الماشية
-الثانية من أجل الزراعة عبر جمع مياه الأمطار المتدفقة من مناطق استجماع الأمطار بالمنطقة المزروعة
استمطار السحب
- نشر جزيئات صغيرة داخل السحب أو في محيطها
- ترفع هذه التقنية معدلات هطول الأمطار بنسبة 20%
صيد الضباب
- نصب شباك ضخمة ذات مسامات ضيّقة فوق الجبال والمرتفعات
- تكثيف الضباب بأعلى نسبة، فيتحوّل إلى مياه تتجمّع في أنابيب في أسفل الشباك، قبل أن يتمّ تحويلها إلى خزانات.
حصاد الجبال الجليدية
- نقل جبل جليدي عبر المحيط لتأمين حاجات الدول من المياه العذبة
- بدأت دول كثيرة أبرزها الإمارات وجنوب أفريقيا بالتفكير فيها