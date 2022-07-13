خطوات بسيطة لترشيد استخدام الانترنت على هاتفك وتقليص فاتورتك

1-خطوات بسيطة لترشيد استخدام الانترنت على هاتفك وتقليص فاتورتك2-واتساب:- قائمة الإعدادت – استخدام البيانات- إيقاف التحميل التلقائي للصور، الفيديوهات، والمستندات3-فيسبوك:قائمة الإعدادات والخصوصية، التفضيلات ثم الوسائطالتشغيل التلقائيتشغيل الخيار الأنسب لك4-انستغرام:- صورة ملفك الشخصي- حسابك أو Account- تشغيل توفير البيانات5-تويتر:قائمة الإعدادات والخصوصيةاستخدام البياناتتشغيل توفير البيانات6-يوتيوب:قائمة الإعداداتتشغيل خيار عدم التشغيل التلقائي7-Netflixقائمة الإعداداتحسابك أو Accountإيقاف تشغيل Playback settings