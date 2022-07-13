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خطوات بسيطة لترشيد استخدام الانترنت على هاتفك وتقليص فاتورتك

2022-07-13 | 03:16
553 مشاهدة
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1- خطوات بسيطة لترشيد استخدام الانترنت على هاتفك وتقليص فاتورتك
2- واتساب:
- قائمة الإعدادت – استخدام البيانات
- إيقاف التحميل التلقائي  للصور، الفيديوهات، والمستندات

3- فيسبوك:
- قائمة الإعدادات والخصوصية، التفضيلات ثم الوسائط
- التشغيل التلقائي
- تشغيل الخيار الأنسب لك

4- انستغرام:
- صورة ملفك الشخصي
- حسابك أو Account
- تشغيل توفير البيانات

5- تويتر:
- قائمة الإعدادات والخصوصية
- استخدام البيانات 
- تشغيل توفير البيانات
6- يوتيوب:
- قائمة الإعدادات 
- تشغيل خيار عدم التشغيل التلقائي

7- Netflix
- قائمة الإعدادات
- حسابك أو Account
- إيقاف تشغيل Playback settings
 
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