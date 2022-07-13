1-
خطوات بسيطة لترشيد استخدام الانترنت على هاتفك وتقليص فاتورتك
2-
واتساب:
- قائمة الإعدادت – استخدام البيانات
- إيقاف التحميل التلقائي للصور، الفيديوهات، والمستندات
3-
فيسبوك:
-
قائمة الإعدادات والخصوصية، التفضيلات ثم الوسائط
-
التشغيل التلقائي
-
تشغيل الخيار الأنسب لك
4-
انستغرام:
- صورة ملفك الشخصي
- حسابك أو Account
- تشغيل توفير البيانات
5-
تويتر:
-
قائمة الإعدادات والخصوصية
-
استخدام البيانات
-
تشغيل توفير البيانات
6-
يوتيوب:
-
قائمة الإعدادات
-
تشغيل خيار عدم التشغيل التلقائي
7-
Netflix
-
قائمة الإعدادات
-
حسابك أو Account
-
إيقاف تشغيل Playback settings