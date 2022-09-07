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الصحة تكشف حصيلة "صادمة" لأعداد المعاقين في العراق‎‎

2022-09-07 | 06:41
527 مشاهدة
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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، ازدياد اعداد المعاقين من 40 الفا إلى أكثر من 84 ألفا خلال ثلاث سنوات.

الصحة تكشف حصيلة "صادمة" لأعداد المعاقين في العراق‎‎

وذكر مركز السلام لتأهيل المعاقين التابع لوزارة الصحة في إحصائية مفصّلة أطلعت عليها السومرية نيوز، إن "هناك ازدياد لأعداد المعاقين حيث بلغ سنة 2019، نحو 40 ألف معاق، ووصل سنة 2022 إلى أكثر من 84 ألف معاق".

وأضاف، أن "عدد المسجلين من المستفيدين من خدمات المركز تجاوز الـ(10) الآف مراجع وسجلت وحدات تأهيل النساء المركز الى 1300 حالة مراجعة شهريا منها علاجات المفاصل والانزلاق والسوفان وضرر العصب وتيبس المفاصل".

وأشار البيان إلى، أن "وحدات تأهيل الرجال سجلت أكثر من ألف مراجع شهريا"، لافتا الى ان "وحدات تأهيل الأطفال في المركز سجلت 250 حالة منها أمراض الشلل الدماغي والخلع الولادي".

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