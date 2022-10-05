بالفيديو.. الكاظمي يشدد على اهمية الحوار للخروج من حالة الانسداد

وسط زحمة شديدة من الخلافات.. رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يشدد على التمسك بالحوار والا فالنار ستحرُقُ الجميع لا سامح الله ما يؤشر الى ان استمرار الانسداد قد يؤدي الى عواقبَ وخيمةٍ ما لم يكن هنالك طاولة حوار وطنيٍ تستقطب الجميع بما فيهم الخصوم من دون استثناء.تحذير الكاظمي تزامن مع اندلاعِ احتجاجاتٍ شعبيةٍ في بعض المحافظات الجنوبية ومنها الناصرية التي شهدت ليلة عصيبة بعد انحراف التظاهرات عن مسارها السلمي ودخول بعض المندسين بحوزتهم اسلحة نارية وقنابل المولوتوف في محاولة منهم لاضرام النار في مبنى المحافظة.في العراق وعلى مدار سنوات طويلة.. استقرار المشهد سياسياً له علاقة وطيدة باستقرار المشهد الامني وتجنبا لاي تداعيات سلبيةٍ يرى مراقبون ضرورة ايجاد مخرجٍ لفك حالة الاحتقان قبل تطور الاحداث الى اسوأ ما هي عليه الان.دعوات الحوار1- رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي يشدد على اهمية الحوار للخروج من حالة الانسداد2- الكاظمي: الحوار ومن ثم الحوار و الا النار ستحرق الجميع3- تحذيرات الكاظمي تزامنت مع احداث شغب طالت مدينة الناصرية بعد اندلاع احتجاجات شعبية4- مراقبون: استقرار المشهد سياسيا يعني استقرار الامن والدعوة للحوار في الوقت الحالي ضرورية