Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
نائب عن السيادة: معارضة الصدر الشعبية اخطر من السياسية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

بالفيديو.. الكاظمي يشدد على اهمية الحوار للخروج من حالة الانسداد

2022-10-05 | 12:19
216 مشاهدة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Print

من جديد.. الدعوة للحوار تتصدر حديث رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الذي شدد ومن خلال كلمة له على اهمية الحوار محذرا من نارٍ قد تحرق الجميع ما لم يكن هنالك جدية من كافة القوى السياسية في تصفير المشاكل والازمات.

وسط زحمة شديدة من الخلافات.. رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يشدد على التمسك بالحوار والا فالنار ستحرُقُ الجميع لا سامح الله ما يؤشر الى ان استمرار الانسداد قد يؤدي الى عواقبَ وخيمةٍ ما لم يكن هنالك طاولة حوار وطنيٍ تستقطب الجميع بما فيهم الخصوم من دون استثناء.

تحذير الكاظمي تزامن مع اندلاعِ احتجاجاتٍ شعبيةٍ في بعض المحافظات الجنوبية ومنها الناصرية التي شهدت ليلة عصيبة بعد انحراف التظاهرات عن مسارها السلمي ودخول بعض المندسين بحوزتهم اسلحة نارية وقنابل المولوتوف في محاولة منهم لاضرام النار في مبنى المحافظة.

في العراق وعلى مدار سنوات طويلة.. استقرار المشهد سياسياً له علاقة وطيدة باستقرار المشهد الامني وتجنبا لاي تداعيات سلبيةٍ يرى مراقبون ضرورة ايجاد مخرجٍ لفك حالة الاحتقان قبل تطور الاحداث الى اسوأ ما هي عليه الان.

دعوات الحوار
1- رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي يشدد على اهمية الحوار للخروج من حالة الانسداد
2- الكاظمي: الحوار ومن ثم الحوار و الا النار ستحرق الجميع
3- تحذيرات الكاظمي تزامنت مع احداث شغب طالت مدينة الناصرية بعد اندلاع احتجاجات شعبية
4- مراقبون: استقرار المشهد سياسيا يعني استقرار الامن والدعوة للحوار في الوقت الحالي ضرورية
>> حمل تطبيق السومرية وتابع آخر الأخبار أول بأول

>> أندرويد
>> آبل
>> هواوي

محليات

خاص السومرية

بالفيديو

إنفوغراف

اعلان
محافظة عراقية تعطل الدوام لمدة يومين
18.69%
15:28 | 2022-10-04
محافظة عراقية تعطل الدوام لمدة يومين
15:28 | 2022-10-04
الصدر يعلق على جلسة مجلس الأمن ويقدم نصيحة تخص ممثل العراق
14.93%
13:28 | 2022-10-04
الصدر يعلق على جلسة مجلس الأمن ويقدم نصيحة تخص ممثل العراق
13:28 | 2022-10-04
أول تعليق حكومي على أحداث ذي قار
13.09%
17:15 | 2022-10-03
أول تعليق حكومي على أحداث ذي قار
17:15 | 2022-10-03
مدرسة في النجف تثير جدلا واسعا بصورة تخص العام الدراسي الجديد.. فما القصة؟
12.88%
05:59 | 2022-10-04
مدرسة في النجف تثير جدلا واسعا بصورة تخص العام الدراسي الجديد.. فما القصة؟
05:59 | 2022-10-04
فرنسا تقاطع مونديال قطر 2022
12.21%
09:10 | 2022-10-04
فرنسا تقاطع مونديال قطر 2022
09:10 | 2022-10-04
طقس العراق.. أمطار بدءاً من هذا الموعد
10.92%
03:06 | 2022-10-05
طقس العراق.. أمطار بدءاً من هذا الموعد
03:06 | 2022-10-05
موقف جديد من المحكمة الاتحادية بشأن العملية الانتخابية
8.7%
08:01 | 2022-10-04
موقف جديد من المحكمة الاتحادية بشأن العملية الانتخابية
08:01 | 2022-10-04
الديمقراطي الكردستاني يحدد موعد جلسة التصويت على رئيس الجمهورية
8.59%
15:01 | 2022-10-03
الديمقراطي الكردستاني يحدد موعد جلسة التصويت على رئيس الجمهورية
15:01 | 2022-10-03
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.