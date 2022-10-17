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بالفيديو تسريبات الكابينة الوزارية عن التشكيلة الحكومية الكقبلة

2022-10-17 | 05:35
32 مشاهدة
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قريبا داخل مبنى البرلمان المكلف محمد شياع السوداني هو وتشكيلته لمنحهم رسمياً ثقة اعضاء مجلس النواب ولا صحة الى الان لأي تسريبات تتحدث عن اسماء المرشحين للحقائب الوزارية بحسب مكتبه الاعلامي

بعد ما كُلف بتشكيل الكابينة الوزارية محمد شياع السوداني سيزيح الستار عن تشكيلته داخل مبنى البرلمان نهاية الاسبوع الحالي او بداية الاسبوع المقبل في جلسة نيابية للتصويت على كابينته التوافقية هذا ما كشفه نواب عن ائتلاف دولة القانون في اشارة منهم الى ان التشكيلة مكتملة العدد على الاقل بنصف الحقائب الوزارية فمن هم وزراء السوداني ؟
كثيرة هي القوائم المسربة بأسماءٍ بعضها تولى مناصب في الحكومات السابقة والبعض الاخر نائب حالي او سابق في البرلمان لكن جميع هذه الاسماء المجربة لا صحة لها وتم نفيها من قبل المكتب الاعلامي للمكلف محمد شياع السوداني لكن تسريبها للرأي العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي خطوة يراها متابعون جاءت لجس نبض الشارع وردة فعله على هذه التشكيلة التي من الممكن ان تتغير، فالوقت مازال متاحا امام المكلف في استبدال بعض الوجوه وسحبها من مضمار التنافس على الكابينة الوزارية

وبحسب توقعات سياسية فإن السوداني سيطرح لكل حقيبة وزارية مجموعة من الاسماء لتوليها لكن وفق مواصفات ومعايير خاصة كي يتيح امام مجلس النواب حرية الاختيار والتصويت دون ضغوطات او املاءات داخلية باستثناء بعض الوزارات التي اكدت مصادر بانها ستدار من قبل المكلف في حال منحه الثقة رئيساً للوزراء

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