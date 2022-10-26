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السوداني حرّ في خياراته ام مقيّد بضغوطات الأحزاب؟

2022-10-26 | 02:34
354 مشاهدة
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امام جملةٍ من التحديات يقف المكلف محمد الشياع السوداني في مهمة ليست بالسهلة لاسيما ان الصراع الحزبي على بعض الحقائب الوزارية سجّل اعلى مستوياته وسط تساؤلات صريحة ماذا لو اعتذر المكلّف وتنحّى عن مهمّة التكليف؟

حرّ في خياراته ام مقيّد بضغوطات الكتل والاحزاب. المكلّف محمد شياع السوداني وبعد مرور عشرة ايام على تكليفه لا بوادر لكابينة كاملة والاحتدام الحزبي على بعض الوزارات الامنية منها والسيادية وضعه كما يقول مراقبون في موقفٍ حرجٍ وهو الذي يبحث عن خيارات حرةٍ ونزيهة لكن حجم التدخّلات يبدو انه اكبر بكثير من طموح المكلّف بتشكيلة وفق رغباته.

ماذا لو اعتذر المكلّف او تراجع ولماذا يطرح هذا السؤال وما هي الاسباب التي قد تدفع بالسوداني الى التنحي ومغادرة حلبة التكليف والعودة الى عمله كنائبٍ في البرلمان. أسئلة عديدة والاجابة عنها لا يختلف عليها المتابعون فهنالك صراع سياسي قضم أحلام المكلّف بالذهاب الى مجلس النواب بكابينة يستند عليها في المرحلة المقبلة.

ما بين مكوّنٍ شيعي وسني وكردي وتركماني، السوداني يسابق الزمن لاكمال تشكيلتهِ قبل انتهاء مدّة تكليفه فهل سينجح وسط موجٍ عالٍ من الخلافات قد يُغرق سُفنهِ قبل الوصول الى ضفة البرلمان؟
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