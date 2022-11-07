الانتخابات النصفية الأمريكية بالتفاصيل والأرقام

الانتخابات النصفية الأمريكية



- تجري كل سنتين



- موعدها في 8 تشرين الثاني 2022



- يُنتخب كل أعضاء مجلس النواب الـ435 لمدة عامين



- وثلث أعضاء مجلس الشيوخ المئة (35 مقعداً)



- الاستطلاعات تشير إلى أن الفارق قليل بين مرشحَي الحزبين الجمهوري والديمقراطي



- يهدف الحزب الجمهوري إلى استعادة الأغلبية في مجلس النواب التي خسرها في انتخابات التجديد النصفي عام 2018



- ينقسم مجلس الشيوخ بنسبة 50/50 بين الحزبين



- قضايا الاقتصاد والتضخم والإجهاض هي الأهم لتحديد تصويت الناخبين هذا العام



- يجتمع الكونغرس بتشكيلته الجديدة في 3 كانون الثاني 2023



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