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كيف يمكن تفادي عسر الهضم خلال شهر رمضان؟

2023-03-26 | 02:14
431 مشاهدة
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3 خلطات طبيعية للتخلص من مشكلة عسر الهضم بطريقة صحية وفعالة:

- خليط خل التفاح

أضيفوا ملعقة واحدة من خل التفاح في كوب من الماء
وامزجوا الخليط مع ملعقة صغيرة من العسل
تناولوا الشراب ثلاث مرات بعد وجبة الافطار

- خليط الزنجبيل

امزجوا ملعقتين صغيرتين من عصير الزنجبيل مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون والقليل من الملح
تناولوا الشراب مع أو بدون ماء حسب الرغبة

- شاي النعنع

يساهم الزيت الموجود في أوراق النعنع بتهدئة عضلات الجهاز الهضمي
ويساعد على التخلص سريعا من غازات البطن

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