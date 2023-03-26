كيف يمكن تفادي عسر الهضم خلال شهر رمضان؟

3 خلطات طبيعية للتخلص من مشكلة عسر الهضم بطريقة صحية وفعالة:



- خليط خل التفاح



أضيفوا ملعقة واحدة من خل التفاح في كوب من الماء

وامزجوا الخليط مع ملعقة صغيرة من العسل

تناولوا الشراب ثلاث مرات بعد وجبة الافطار



- خليط الزنجبيل



امزجوا ملعقتين صغيرتين من عصير الزنجبيل مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون والقليل من الملح

تناولوا الشراب مع أو بدون ماء حسب الرغبة



- شاي النعنع



يساهم الزيت الموجود في أوراق النعنع بتهدئة عضلات الجهاز الهضمي

ويساعد على التخلص سريعا من غازات البطن



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