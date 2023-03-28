كيف يمكن تفادي العطش خلال شهر رمضان؟

اليكم هذه الطرق الصحية لتفادي العطش خلال شهر رمضان المبارك :



- اتبعوا نظاما غذائيا صحيا ومتكاملا لتعويض السوائل المفقودة والفيتامينات والمعادن



- استبدلوا الملح بالليمون وابتعدوا عن المخللات والأطعمة الحارة



- استبدلوا الشاي والقهوة بالزهورات والينسون والقرفة والزنجبيل



- لا تكثروا من المعجنات والأطعمة المقلية وخففوا من تناول الحلويات



لتفادي الشعور بالعطش:



- تناولوا اللبن والحليب



- أضيفو أيضا الخضار والفاكهة إلى نظامكن الغذائي



- واشربوا العصائر للشعور بانتعاش الدائم



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