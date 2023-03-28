كيف يمكن تفادي العطش خلال شهر رمضان؟
2023-03-28 | 02:29
Alsumaria Tv
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اليكم هذه الطرق الصحية لتفادي العطش خلال شهر رمضان المبارك :
- اتبعوا نظاما غذائيا صحيا ومتكاملا لتعويض السوائل المفقودة والفيتامينات والمعادن
- استبدلوا الملح بالليمون وابتعدوا عن المخللات والأطعمة الحارة
- استبدلوا الشاي والقهوة بالزهورات والينسون والقرفة والزنجبيل
- لا تكثروا من المعجنات والأطعمة المقلية وخففوا من تناول الحلويات
لتفادي الشعور بالعطش:
- تناولوا اللبن والحليب
- أضيفو أيضا الخضار والفاكهة إلى نظامكن الغذائي
- واشربوا العصائر للشعور بانتعاش الدائم