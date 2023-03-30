أهمية الرياضة خلال شهر رمضان
2023-03-30 | 02:00
Alsumaria Tv
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الرياضة مهمة جدا خلال شهر رمضان المبارك
- لأنها تزيد نشاط عمل الكبد
- وتخلّص الجسم من السموم والشحوم
- كما تنشط الدورة الدموية
- لا تمارسوا الرياضة خلال فترة العصر أو بالجو الحار
- أفضل وقت لممارسة الرياضة هو قبل الافطار بحوالي ساعة وبجو معتدل
- يمكن أيضا ممارسة التمارين الرياضية بعد الافطار بساعتين تقريبا
- لتسريع عملية حرق الدهون
- الرياضة وحدها لا تكفي للحفاظ على صحة جيدة
- عليكم ايضا أن تنتبهوا لكمية الاكل ونوعيته