أهمية الرياضة خلال شهر رمضان



الرياضة مهمة جدا خلال شهر رمضان المبارك



- لأنها تزيد نشاط عمل الكبد



- وتخلّص الجسم من السموم والشحوم



- كما تنشط الدورة الدموية



- لا تمارسوا الرياضة خلال فترة العصر أو بالجو الحار



- أفضل وقت لممارسة الرياضة هو قبل الافطار بحوالي ساعة وبجو معتدل



- يمكن أيضا ممارسة التمارين الرياضية بعد الافطار بساعتين تقريبا



- لتسريع عملية حرق الدهون



- الرياضة وحدها لا تكفي للحفاظ على صحة جيدة



- عليكم ايضا أن تنتبهوا لكمية الاكل ونوعيته



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