قصة شخصية رمضان "أبو الطبل"

أبو الطبل:



-أبو الطبل شخصية رمضانية شهيرة يُلقب أيضا بأبو السحور



-وهو معروف في بغداد منذ مئات السنين



-يجول وقت السحور بالطرقات والازقة



-ويقرع على الطبل لايقاذ الصائمين



من أبرز الآلات التي يستخدمها أبو الطبل:



- الطبلة والدف



-مهنة ابو الطبل تطوعية



-من شروط اختيار الطبال ان يكون من أبناء المنطقة



- متديّن وصاحب سمعة جيدة وغير محكوم عليه بجناية



-"أبو الطبل" عادة رمضانية متوارثة مازالت قائمة في معظم الدول العربية



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