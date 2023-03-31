قصة شخصية رمضان "أبو الطبل"
2023-03-31 | 02:37
Alsumaria Tv
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أبو الطبل:
-أبو الطبل شخصية رمضانية شهيرة يُلقب أيضا بأبو السحور
-وهو معروف في بغداد منذ مئات السنين
-يجول وقت السحور بالطرقات والازقة
-ويقرع على الطبل لايقاذ الصائمين
من أبرز الآلات التي يستخدمها أبو الطبل:
- الطبلة والدف
-مهنة ابو الطبل تطوعية
-من شروط اختيار الطبال ان يكون من أبناء المنطقة
- متديّن وصاحب سمعة جيدة وغير محكوم عليه بجناية
-"أبو الطبل" عادة رمضانية متوارثة مازالت قائمة في معظم الدول العربية