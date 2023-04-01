أفضل العصائر خلال شهر رمضان

خمس مشروبات مفيدة للجسم خلال شهر رمضان المبارك



عصير التمر:



- يخلّص الجسم من السموم ويحمي الأسنان من التسوس



شراب قمر الدين:



- يجنّب الشعور بالتعب والارهاق وبقوي الجهاز العصبي بالجسم



عصير العنب:



- مفيد للصحة لأنه بيحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة



عصير الليمون بالنعنع:



- يُنصح بتناول هذا الشراب قبل البدء بوجبة الافطار



- لأنه يمنح الشعور بالشبع ويخفف بالتالي من الأكل المفرط



عصير الطماطم:



- يُعتبر من أفضل المشروبات التي تساعد على تخفيف التوتر والضغط النفسي.



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