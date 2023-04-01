أفضل العصائر خلال شهر رمضان
2023-04-01 | 02:00
Alsumaria Tv
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خمس مشروبات مفيدة للجسم خلال شهر رمضان المبارك
عصير التمر:
- يخلّص الجسم من السموم ويحمي الأسنان من التسوس
شراب قمر الدين:
- يجنّب الشعور بالتعب والارهاق وبقوي الجهاز العصبي بالجسم
عصير العنب:
- مفيد للصحة لأنه بيحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة
عصير الليمون بالنعنع:
- يُنصح بتناول هذا الشراب قبل البدء بوجبة الافطار
- لأنه يمنح الشعور بالشبع ويخفف بالتالي من الأكل المفرط
عصير الطماطم:
- يُعتبر من أفضل المشروبات التي تساعد على تخفيف التوتر والضغط النفسي.
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