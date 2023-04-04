ما هي فوائد الكزبرة؟
2023-04-04 | 03:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
للكزبرة استعمالات متعددة
فهي تُستخدم كمطيب للأطعمة وتحتوي على العديد من الفوائد الصحية:
الكزبرة:
- تقوي جهاز المناعة
- تعزز وظائف الكبد والغدد الصماء
- تخفض نسبة الكوليستيرول الضار بالدم
- تساهم بتفادي أمراض القلب
- تخفض مستويات السكر بالدم
- تساعد الجسم على طرد المواد السامة المتراكمة فيه
- تحسّن الشهية
- تساعد على التخلص من مشكلة الانتفاخ.
- الكزبرة غنية بمضادات الأكسدة وبتحتوي على عناصر غذائية كفيتامي "أ" و "ب" و "س" وال "زينك" والألياف الغذائية وغيرها.
- تعالج الكزبرة اضطرابات الدورة الشهرية
- تمنع تساقط الشعر
- تستعمل أيضا للعناية بالبشرة والشفاه