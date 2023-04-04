ما هي فوائد الكزبرة؟

للكزبرة استعمالات متعددة



فهي تُستخدم كمطيب للأطعمة وتحتوي على العديد من الفوائد الصحية:



الكزبرة:



- تقوي جهاز المناعة



- تعزز وظائف الكبد والغدد الصماء



- تخفض نسبة الكوليستيرول الضار بالدم



- تساهم بتفادي أمراض القلب



- تخفض مستويات السكر بالدم



- تساعد الجسم على طرد المواد السامة المتراكمة فيه



- تحسّن الشهية



- تساعد على التخلص من مشكلة الانتفاخ.



- الكزبرة غنية بمضادات الأكسدة وبتحتوي على عناصر غذائية كفيتامي "أ" و "ب" و "س" وال "زينك" والألياف الغذائية وغيرها.



- تعالج الكزبرة اضطرابات الدورة الشهرية



- تمنع تساقط الشعر



- تستعمل أيضا للعناية بالبشرة والشفاه



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