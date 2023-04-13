فوائد قشور الفاكهة
2023-04-13 | 02:00
Alsumaria Tv
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لا ترموا قشور الفاكهة بعد اليوم!
لقشور الفاكهة فوائد عديدة منها:
- قشر الليمون يخلصك من خلايا الجلد الميتة ويفتّح لون البشرة
- قشر فاكهة الباباي يزيل تشققات القدم وخلايا الجلد الميتة
- أما القشرة الداخلية لثمرة الافوكادو فتزيل أثار الشيخوخة من الوجه
- ولتهدئة الأعصاب وعلاج الصداع يمكن غلي قشر الموز بالمياه
- قشر الموز يُستخدم أيضا لتبييض الأسنان
- قشر الايجاص يمنع نمو الخلايا السرطانية داخل جسم الانسان
- قشر الكيوي يزيل التسمم الغذائي من الجسم
- أما قشر الاناناس فيحتوي على الألياف ويحمي الجهاز الهضمي والمعدة من الأمراض
جربوا هذه العلاجات الطبيعية وستلاحظون الفرق!