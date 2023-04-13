فوائد قشور الفاكهة

لا ترموا قشور الفاكهة بعد اليوم!



لقشور الفاكهة فوائد عديدة منها:



- قشر الليمون يخلصك من خلايا الجلد الميتة ويفتّح لون البشرة



- قشر فاكهة الباباي يزيل تشققات القدم وخلايا الجلد الميتة



- أما القشرة الداخلية لثمرة الافوكادو فتزيل أثار الشيخوخة من الوجه



- ولتهدئة الأعصاب وعلاج الصداع يمكن غلي قشر الموز بالمياه



- قشر الموز يُستخدم أيضا لتبييض الأسنان



- قشر الايجاص يمنع نمو الخلايا السرطانية داخل جسم الانسان



- قشر الكيوي يزيل التسمم الغذائي من الجسم



- أما قشر الاناناس فيحتوي على الألياف ويحمي الجهاز الهضمي والمعدة من الأمراض



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